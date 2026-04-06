«Отсрочка увеличивает риск»: как действовать при укусе клеща у ребенка

Педиатр Веселов: После укуса клеща нужно наблюдать за ребенком 2–4 недели

Если клещ находился в теле ребенка менее 36 часов, риск передачи инфекций минимален. Об этом Газета.ру рассказал педиатр Евгений Веселов.

По словам специалиста, чем раньше насекомое извлечено, тем ниже вероятность заражения.

«В большинстве случаев клеща можно и нужно удалять самостоятельно — ждать врача не рекомендуется. Любая отсрочка увеличивает риск. Если даже часть клеща осталась в теле ребенка — в этом нет ничего страшного. Не нужно пытаться ее выковырять, постепенно остатки выйдут сами вместе с обновлением кожи, как обычная заноза», — отметил он.

Для удаления лучше использовать аптечный «клещедер». При его отсутствии подойдет пинцет или щипчики для бровей. Главное — захватить клеща максимально близко к коже, за хоботок, и аккуратно вытянуть.

Вопрос о необходимости сдачи извлеченного клеща в лабораторию вызывает разногласия в медицинском сообществе. Международная практика чаще рекомендует сразу начать профилактический прием антибиотиков, тогда как в России рекомендуют дождаться результатов анализа. Если выбор сделан в пользу лаборатории, насекомое помещают в герметичный контейнер с влажной ваткой; результат готов обычно на следующий день. При этом даже отрицательный анализ не отменяет наблюдения за ребенком.

После укуса важно контролировать состояние ребенка в течение двух-четырех недель. Тревожными признаками являются повышение температуры, головная или мышечная боль, сильная слабость, увеличение лимфоузлов. Особое внимание следует уделять кожным реакциям: характерная для болезни Лайма кольцевидная мигрирующая эритема проявляется красным пятном, постепенно формирующим «мишень». При обнаружении сыпи медлить с обращением к врачу нельзя.

Профилактика остается главным способом защиты. Эксперт посоветовал носить светлую одежду с заправленными брюками в носки, применять защитные аэрозоли строго на одежду, а не на кожу, и внимательно осматривать тело ребенка после прогулок в лесу, парках и на дачных участках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что некоторые действия при укусе клеща могут повышать риск заражения. При этом ряд средств, которые раньше считались эффективными, на самом деле могут быть небезопасны.

