Только не масло: какие действия могут увеличить риск заражения при укусе клеща

Кардиолог Шехян предостерег россиян от использования масла при укусе клеща

При обнаружении присосавшегося клеща не стоит применять популярные «народные методы». В частности, использование масла, керосина или других жидкостей может навредить человеку — об этом сообщил кардиолог Грант Шехян порталу Life.ru.

По словам эксперта, при перекрытии доступа кислорода паразит начинает выбрасывать содержимое желудка в рану, и это приводит к тому, что риск заражения многократно увеличивается.

Шехян отметил, что вероятность передачи инфекции при укусе клеща в целом составляет около 5-6%, однако неправильные действия могут существенно усугубить ситуацию.

Врач подчеркнул, что клеща необходимо извлекать аккуратно: захватывать его следует максимально близко к коже с помощью пинцета или специального инструмента и осторожно выкручивать. После удаления место укуса обрабатывают антисептиком, а самого паразита рекомендуется сохранить и передать на лабораторное исследование. Это позволит определить, был ли он переносчиком инфекций.

Кроме того, перед выходом на природу стоит использовать защитную одежду и репелленты.

