Курс домой: корабль «Орион» направился к Земле после облета Луны

Элина Битюцкая

Находясь в тени спутника, экипаж займется изучением солнечной короны.

Американский космический корабль «Орион» с четырьмя астронавтами на борту начал возвращение домой после успешного облета Луны. Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

«Экипаж Artemis II завершил период наблюдений за Луной и теперь начинает обратный путь домой», — рассказали в ведомстве.

В ходе миссии, стартовавшей 1 апреля из Космического центра имени Кеннеди во Флориде, человечество впервые за полвека отправило людей к естественному спутнику Земли.

Сейчас «Орион» вошел в зону солнечного затмения. Пока корабль будет скрыт за лунным диском, космонавты планируют использовать это время для изучения солнечной короны. Стоит отметить, что на этапе подготовки к запуску специалисты обнаружили сбой в системе связи — тогда проблема могла испортить весь полет.

Ранее, 4 апреля, в НАСА сообщили, что «Орион» преодолел более 230 тысяч километров от Земли, пройдя ровно половину пути до Луны. Теперь же обратная дорога домой уже началась.

Ранее 5-tv.ru писал, что НАСА раскрыло детали поломки туалета за 23 миллиона долларов на «Орионе».

+2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.73
-1.00 91.00
-1.19
