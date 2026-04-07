В Москве полицейские ликвидировали узел связи телефонных мошенников

В Москве сотрудники правоохранительных органов ликвидировали узел связи телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.

Полицейские задержали двоих подозреваемых. По данным ведомства, мужчина 35 лет и женщина 43 лет, находясь в квартире на Дубравной улице, с помощью специального оборудования помогали злоумышленникам обманывать доверчивых граждан.

На допросе подозреваемые рассказали, что устроились на «высокооплачиваемую работу» не так давно. Прибыльную вакансию они нашли в интернете. Их задача была обеспечить бесперебойную связь. Во время обыска полицейские изъяли более 50 сим-карт, сим-бокс, а также роутеры, ноутбуки и телефоны.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчина находится под стражей, а женщина — под домашним арестом. Расследование продолжается.

Телефонные мошенники давно стали привычной частью жизни. Звонки якобы из банка, от оператора или из ФСБ больше не удивляют — за ними всегда стоит один и тот же сценарий. Сначала жертве внушают, что все ее деньги находятся под угрозой, а затем заставляют перевести их на «безопасный счет». Но существуют фразы, которые заставят мошенников бросить трубку. Среди них — «На карте ничего нет, смысла продолжать разговор нет».

