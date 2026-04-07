В Москве полицейские ликвидировали узел связи телефонных мошенников

Дарья Бруданова Журналист

Задержаны двое подозреваемых. Они нашли прибыльную «подработку» в интернете.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Москве сотрудники правоохранительных органов ликвидировали узел связи телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.

Полицейские задержали двоих подозреваемых. По данным ведомства, мужчина 35 лет и женщина 43 лет, находясь в квартире на Дубравной улице, с помощью специального оборудования помогали злоумышленникам обманывать доверчивых граждан.

На допросе подозреваемые рассказали, что устроились на «высокооплачиваемую работу» не так давно. Прибыльную вакансию они нашли в интернете. Их задача была обеспечить бесперебойную связь. Во время обыска полицейские изъяли более 50 сим-карт, сим-бокс, а также роутеры, ноутбуки и телефоны.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчина находится под стражей, а женщина — под домашним арестом. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что телефонные мошенники давно стали привычной частью жизни. Звонки якобы из банка, от оператора или из ФСБ больше не удивляют — за ними всегда стоит один и тот же сценарий. Сначала жертве внушают, что все ее деньги находятся под угрозой, а затем заставляют перевести их на «безопасный счет». Но существуют фразы, которые заставят мошенников бросить трубку. Среди них — «На карте ничего нет, смысла продолжать разговор нет».

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:20
СК взял на контроль расследование убийства учительницы в Добрянке
11:15
США и Израиль ударили по синагоге в Тегеране
11:11
«Чеченская республика Ичкерия*» признана террористической организацией
10:52
Приняли меры заранее: Иран может экспортировать ресурсы не только с острова Харк
10:44
Расчеты «Градов» поддерживают наступление группировки «Север» на харьковском направлении
10:38
Неспокойная ситуация: на камчатском вулкане Шивелуч произошел новый выброс пепла

Сейчас читают

Школьник с ножом напал на учительницу в Пермском крае: педагог скончалась в больнице
Учительница, на которую напал ученик в Пермском крае, скончалась в больнице
«Вносили хаос»: исчезновение Усольцевых пугающе повторяет кровавую историю 2006 года
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео