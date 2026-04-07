Россиянам массово приходят фальшивые дачные платежки от мошенников

В преддверии дачного сезона набирает популярность новая мошенническая схема. Как выяснили «Известия», россиянам массово приходят фальшивые платежки. Например, за ремонт инфраструктуры, спил деревьев или в счет погашения долгов за прошлый год.

Распознать фальшивку достаточно сложно. В документе указываются реальные данные председателей, а вот реквизиты аферисты указывают свои. Специалисты советуют уточнять информацию. И желательно — у администрации.

Ранее в МВД предупредили россиян об опасности перехода по ссылкам, которые кажутся безобидными. За ними мошенники могут прятать вредоносное программное обеспечение.

По данным управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, один из актуальных способов — использование ссылки на всплывающее окно, где якобы можно посмотреть видео ДТП с вашим участием, воспользоваться базой данных пропавших родственников или скачать видеоплеер. Переход по такой ссылке приводит к заражению устройства.

В ведомстве посоветовали быть особенно осторожными с информацией, полученной через мессенджеры, и воспринимать ссылки из них как потенциальную угрозу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.