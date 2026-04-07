Россиянам массово приходят фальшивые дачные платежки от мошенников

Эфирная новость 34 0

Распознать подделку сложно — там указаны реальные данные председателей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В преддверии дачного сезона набирает популярность новая мошенническая схема. Как выяснили «Известия», россиянам массово приходят фальшивые платежки. Например, за ремонт инфраструктуры, спил деревьев или в счет погашения долгов за прошлый год.

Распознать фальшивку достаточно сложно. В документе указываются реальные данные председателей, а вот реквизиты аферисты указывают свои. Специалисты советуют уточнять информацию. И желательно — у администрации.

Ранее в МВД предупредили россиян об опасности перехода по ссылкам, которые кажутся безобидными. За ними мошенники могут прятать вредоносное программное обеспечение.

По данным управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, один из актуальных способов — использование ссылки на всплывающее окно, где якобы можно посмотреть видео ДТП с вашим участием, воспользоваться базой данных пропавших родственников или скачать видеоплеер. Переход по такой ссылке приводит к заражению устройства.

В ведомстве посоветовали быть особенно осторожными с информацией, полученной через мессенджеры, и воспринимать ссылки из них как потенциальную угрозу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Последние новости

16:08
Мишустин: конфликт на Ближнем Востоке нарушил логистику мирового топливно-энергетического комплекса
16:00
Собянин: Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» откроется 11 апреля
15:45
В Москве открылось общественное пространство сцены «Мельников» на Стромынке
15:40
Против вице-губернатора Кубани Андрея Коробки возбуждено уголовное дело
15:35
Исчезла из соцсетей: экс-избранник раскрыл причины пропажи дочери Даны Борисовой
15:30
Собянин: для учащихся ИТ-классов запускается программа по работе с ИИ

