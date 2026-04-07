Кажутся безобидными: россиян предупредили об опасности «полезных» ссылок

МВД: за полезными ссылками могут скрываться вредоносные программы

За ссылками с вроде бы полезной информацией мошенники могут прятать вредоносное программное обеспечение (ПО). Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Один из актуальных способов — использование не файла, а ссылки на всплывающее окно, где якобы можно посмотреть видео ДТП с вашим участием, воспользоваться базой данных пропавших родственников или скачать видеоплеер», — предупредили в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что преступники часто прибегают к подобным схемам. Переход по ссылке, которая кажется безобидной, или взаимодействие со всплывающими окнами приводит к заражению устройства.

Поэтому в МВД советовали быть осторожными, особенно в отношении информации, которую получили через мессенджеры. Ссылки, пришедшие в такие приложения, стоит воспринимать как потенциальную угрозу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.