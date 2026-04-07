Против вице-губернатора Кубани Андрея Коробки возбуждено уголовное дело

В отношении вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры России во время судебного заседания по антикоррупционному иску.

«В материалы дела приложена копия постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Андрея Николаевича Коробки», — сказал сотрудник ведомства.

Ленинский районный суд Краснодара 7 апреля начал рассмотрение дела по иску Генпрокуратуры РФ. Ведомство просит обратить в доход государства имущество, принадлежащее семье вице-губернатора. Кроме Коробки ответчиками по данному делу выступают еще 20 физических и три юридических лица.

Во время обыска в усадьбе Коробки были найдены наличные: четыре миллиона долларов, семь миллионов евро, а также 31 миллион рублей. Также, по данным правоохранительных органов, кадастровая стоимость имущества, которым владеет кубанский чиновник, превышает десять миллиардов рублей. Рыночная стоимость будет выше этого показателя в разы.

