Экс-зампреда правительства Ивановской области обвинили во взятках на 43 миллиона рублей

Эфирная новость 39 0

Александр Шаботинский с чиновниками из департамента ЖКХ региона оказывал покровительство избранным фирмам, которые занимались капремонтом домов.

Фото, видео: суды общей юрисдикции Ивановской области; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Экс-зампреда правительства Ивановской области обвинили во взяточничестве

Сорок три с половиной миллиона рублей — эта сумма многочисленных взяток бывшему зампреду правительства Ивановской области Александру Шаботинскому. Ему уже предъявлено обвинение. Следствие установило, что за два года — с ноября 2022-го по декабрь 2024-го — Шаботинский с чиновниками из департамента ЖКХ региона оказывал покровительство избранным фирмам, которые занимались капремонтом домов.

Предпринимателям заранее передавали списки зданий, где планируют работы с максимально выгодными условиями. В отношении коммерческих компаний также заведено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярском крае по делу о взятке задержан министр тарифной политики Александр Ананьев. По данным источника «Известий» в силовых органах, чиновника подозревают в покровительстве одной из ресурсоснабжающих организаций.

В Следственном комитете уточнили, что еще четыре года назад, когда Ананьев занимал должность министра промышленности, энергетики и ЖКХ края, он получил от представителя компании пять миллионов рублей. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.73
-1.00 91.00
-1.19
Последние новости

1:54
Подтопленные дома и погибшие люди: последствия паводков в Дагестане
1:35
Жители регионов чаще совершают перелеты без пересадок в Москве
1:15
Где пилот: тайны «спасательной операции» США в Иране
0:53
Экс-зампреда правительства Ивановской области обвинили во взятках на 43 миллиона рублей
0:50
Число погибших при пожаре на заводе в Нижнекамске выросло до 12 человек
0:33
Любовь с лишним весом: чем опасен перекорм домашних животных

Сейчас читают

Иррациональность или стратегия? Трамп и новая логика глобальной власти — мнение
Ради спасения: женщина начала готовить детей к войне, посадив их на «диету хищника»
Больничный без болезни: в каких случаях можно законно не ходить на работу
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео