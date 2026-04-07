И на Земле неплохо: в России перенесли запуски нескольких лунных миссий

Запуски нескольких лунных миссий России перенесли на более поздний срок

Российская академия наук объявила о переносе сроков отправки трех миссий к Луне — теперь они запланированы на период 2032–2036 годов. Об этом сообщил вице-президент РАН Сергей Чернышев на заседании Академии наук.

Как уточняет газета «Коммерсант», академик рассказал, что отечественная лунная программа разбита на два этапа. Сначала ученые займутся технологическими разработками и исследованиями в районе посадки аппаратов.

Чернышев добавил, что в будущем предстоит создание элементов лунных баз и «отрыв» от места посадки — то есть возможность передвигаться по поверхности спутника.

Запуски миссий «Луна-26», «Луна-27» и «Луны-28» были запланированы на 2027, 2028 и 2030 годы соответственно.

За день до заявления Чернышева астронавты НАСА провели съемку той части лунной поверхности, которая никогда не видна с нашей планеты. В агентстве подчеркнули: участники текущего облета станут первыми людьми в истории, кто лично увидит обратную сторону Луны своими глазами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.