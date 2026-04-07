Земля на пределе: ученые заявили о критическом перенаселении планеты

ERL: численность Земли превысила допустимый уровень

Число людей на планете уже превысило уровень, который Земля способна поддерживать без ущерба для экосистем. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в журнале Environmental Research Letters (ERL).

Ученые отмечают, что резкий рост численности населения стал возможен благодаря активному использованию ископаемого топлива. Оно обеспечило экономическое развитие и повысило уровень жизни, однако одновременно усилило давление на природные ресурсы.

По прогнозам исследователей, в ближайшие годы темпы прироста населения начнут снижаться, но полностью процесс не остановится. Это означает, что нагрузка на окружающую среду продолжит расти, что может спровоцировать масштабные кризисы.

При этом в отдельных странах уже наблюдаются противоположные тенденции. Так, по данным Financial Times, уровень рождаемости в Японии может упасть до рекордно низких значений — менее 670 тысяч новорожденных за год. Такие показатели ожидались лишь к 2040 году, однако демографический спад ускорился значительно раньше.

