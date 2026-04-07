Непреодолимая тяга: в Москве мужчину задержали за кражу около 100 шоколадок

В Москве задержали мужчину за кражу почти 100 плиток шоколада

Мужчину, который украл из магазина почти 100 плиток шоколада, задержали в центре Москвы. Об этом сообщили в МВД России.

Инцидент произошел на Гоголевском бульваре. Он попал на камеру видеонаблюдения.

По данным полиции, 37-летний житель Подмосковья сложил в рюкзак 98 плиток шоколада и прошел мимо кассы, не оплатив товар. Ущерб составил более 18 тысяч рублей.

Пропажу заметил сотрудник магазина, после чего он обратился в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали. В полиции мужчина признался, что украл сладости, чтобы потом их съесть.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о краже. Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее, писал 5-tv.ru, «двойник» рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) украл коня у цветочного магазина в центре Москвы.

