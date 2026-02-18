«Двойник Гуфа» украл коня у цветочного магазина в центре Москвы

Мужчина украл коня у цветочного магазина в центре Москвы

Мужчина, похожий на рэп-исполнителя Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов), украл коня у цветочного магазина в центре Москвы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел на Крымском Валу. На кадрах видно, что мужчина в капюшоне и очках заприметил лошадку-качалку у цветочного магазина и решил присвоить ее себе. Теперь владельцы цветочного просят неизвестного вернуть коня на место, иначе они будут вынуждены обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что прокурор попросил назначить рэперу Гуфу два года лишения свободы условно по делу о конфликте в Подмосковье. Аналогичное наказание гособвинение запросило для второго фигуранта дела — Геворка Саруханяна. Инцидент произошел 23 октября 2024 года в банно-оздоровительном комплексе в Наро-Фоминском городском округе. Как уточнили в суде, Долматов и Саруханян вступили в конфликт с мужчиной и похитили у него мобильный телефон Apple iPhone 14 Pro.

