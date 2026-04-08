Поймал вора — лишился работы: продавца уволили за попытку предотвратить кражу

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 50 0

История обернулась неожиданными последствиями.

Продавец попытался остановить кражу и был уволен почему

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Guardian: продавец попытался остановить кражу и был уволен

В Великобритании сотрудника магазина уволили после того, как он попытался остановить кражу. Как сообщает The Guardian, продавец Уокер Смит, проработавший в торговле 17 лет, решил вмешаться, когда заметил, как посетитель выносит товары.

По словам мужчины, злоумышленник наполнил пакет дорогими пасхальными сладостями, включая шоколадные яйца. Смит попытался вернуть похищенное, что привело к короткой потасовке: часть товара упала на пол, а один из шоколадных кроликов разбился.

«Я работаю здесь 17 лет и видел, как это происходит каждый день. Нам нельзя ничего делать, но я больше не мог просто смотреть», — рассказал Смит.

После инцидента руководство приняло решение расторгнуть с ним контракт. Сам сотрудник признался, что разговор с начальством оказался для него тяжелым.

«Я не плохой человек. Просто устал видеть, что ничего не меняется», — добавил он.

Ситуация осложняется тем, что недавно мужчина переехал в собственное жилье и теперь переживает за возможность его сохранить.

В компании пояснили, что действуют в рамках политики безопасности: сотрудникам запрещено вступать в физический контакт с правонарушителями из-за риска для жизни.

«Мы никогда не хотим оказаться в ситуации, когда кто-то рискует жизнью ради товара. Этого того не стоит», — подчеркнули представители магазина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
78.75
0.02 91.03
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

9:15
Прощание с убитой в Пермском крае учительницей пройдет 9 апреля
9:08
В день по рюмке? Как часто можно пить алкоголь
9:00
Игра в прятки обернулась трагедией: дети задохнулись в морозильнике
8:45
Откажись от руля — получи деньги: создан радикальный метод борьбы с пробками
8:35
Самозапрет на покупки — поможет ли он побороть зависимость от маркетплейсов
8:25
Поймал вора — лишился работы: продавца уволили за попытку предотвратить кражу

Сейчас читают

Силы ПВО за ночь сбили 73 украинских дрона над пятью регионами России
«Мы просто пытались выжить»: Анастасия Задорожная о мраке 1990-х годов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака
МКС уходит, РОС приходит: прошлое, настоящее и будущее космических станций

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео