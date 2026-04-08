Игра в прятки обернулась трагедией: дети задохнулись в морозильнике

Дарья Орлова
Родители ненадолго отлучились, а вернувшись, обнаружили страшное.

В Колумбии дети задохнулись в морозилке во время игры в прятки

В Колумбии произошла трагедия с двумя детьми, которые погибли во время игры. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент случился, когда родители ненадолго вышли из дома. Вернувшись, они обнаружили, что восьмилетняя девочка и ее пятилетний брат исчезли. Поиски привели к старой морозильной камере.

Детей срочно доставили в больницу, однако врачи не смогли их спасти — причиной смерти стало удушье.

По словам отца, морозильник в тот момент не был подключен к электросети. Он предположил, что дети залезли внутрь, чтобы спрятаться, но дверца захлопнулась, и выбраться самостоятельно они уже не смогли.

Трагедия стала роковым совпадением обстоятельств, которое стоило жизни сразу двум детям.

Ранее археологи обнаружили на территории Израиля древнее захоронение, в котором покоятся останки десятков детей. Находка сделана в районе древнего города Азека. По оценкам специалистов, возраст могильника составляет около 2,5 тысячи лет. Хотя первые раскопки на этом участке велись еще в 2012–2014 годах, к детальному исследованию археологи приступили лишь недавно.

78.75
0.02 91.03
0.03
