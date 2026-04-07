Белый дом опроверг слухи о возможном применении ядерного оружия США против Ирана

Дарья Корзина 32 0

Реакция последовала после публикации видеозаписи с участием вице-президента Вэнса.

Фото: Reuters/Kent Nishimura

Пресс-служба Белого дома отреагировала на публикацию в социальной сети X (бывш. Twitter), где утверждалось, что Соединенные Штаты якобы могут применить ядерное оружие против Ирана. Сообщение поступило в ответ на материал портала Headquarters, который опубликовал фрагмент видеозаписи с выступлением вице-президента США Джей Ди Вэнса.

В опубликованной записи Вэнс отмечал, что у Вашингтона имеются инструменты, которые до сих пор не применялись. По мнению представителей Белого дома, эта фраза была истолкована неверно.

«Буквально ничто из того, что здесь сказал вице-президент, не „подразумевает“ этого, вы совершенные клоуны», — заявили сотрудники оперативного канала Rapid Response 47, комментируя публикацию портала.

Ранее 5-tv.ru информировал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала удары по ядерным объектам Ирана как грубое нарушение норм международного права. По ее словам, стороны конфликта продолжают обострять ситуацию, не учитывая риски, связанные с возможным распространением радиации.

