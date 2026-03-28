Захарова назвала атаки на ядерные объекты Ирана вопиющим нарушением международного права

|
Мария Гоманюк
Агрессоры конфликта продолжают повышать ставки, невзирая на связанные с распространением радиации риски.

Как в МИД отреагировали на ядерную угрозу в войне с Ираном

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке продолжает нарастать, создавая угрозы, связанные в том числе с возможным радиоактивным заражением. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова привели на сайте министерства.

По ее словам, стороны, участвующие в конфликте, усиливают военные действия, несмотря на потенциальные последствия. Дипломат указала, что 27 марта удары наносились по иранским объектам, связанным с ядерной инфраструктурой, — тяжеловодному комплексу в Хондабе и предприятию по производству уранового концентрата в Ардакане.

Кроме того, как отметила Захарова, впоследствии атаки затронули район атомной электростанции «Бушер». В МИД России заявили, что подобные действия противоречат нормам международного права и должны получить жесткую оценку со стороны мирового сообщества.

Также Захарова подчеркнула, что удары подрывают положения Договора о нераспространении ядерного оружия, а также механизмы контроля Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и международные соглашения в сфере ядерной безопасности.

В тот же день, как писал 5-tv.ru, иранские власти уведомили МАГАТЭ о новой атаке в районе АЭС «Бушер». Глава агентства Рафаэль Гросси выразил серьезную обеспокоенность сообщениями о военной активности вблизи ядерного объекта.

Ранее, 24 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что реакция международных структур на угрозы ядерной безопасности в регионе неадекватная. По его оценке, ситуация на Ближнем Востоке может повлиять не только на региональную стабильность, но и на глобальные процессы, в том числе на энергетику, торговлю и транспортные связи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
