Цена нефти снизилась более чем на 15% на фоне заявлений Трампа по Ирану

Рита Цветкова
На бирже стоимость барреля нефти марки Brent достигла 92,5 доллара.

Как заявления Трампа по Ирану отразились на цене нефти Brent

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Цена нефти марки Brent в начале торгов на лондонской бирже ICE снижается. На данный момент показатели опустились более чем на 15% — до 92,5 доллара за баррель. Нефть марки WTI подешевела на 10%, на бирже NYMEX топливо торгуется на уровне 100,91 доллара за баррель. Все это происходит на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по приостановке ударов по Ирану.

Согласно достигнутым договоренностям между государствами, Соединенные Штаты признали право исламской республики на обогащение урана. Возможность продолжать разработки, как прежде заявлял министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, является ключевым фактором успеха ядерных переговоров с США.

Кроме того, контроль над Ормузским проливом остался за Тегераном. Приняв предложение посредника в переговорах — Пакистана — Иран, Штаты и Израиль согласились продлить срок дипломатического урегулирования на две недели и ввести режим прекращения огня. Трамп сообщил, что получил от исламской республики предложение из десяти пунктов, оно станет основой для дальнейших обсуждений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перемирие на Ближнем Востоке распространится на Ливан.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:37
Скрытая агрессия или защита? Психолог объяснила причины радости из-за чужих неудач
4:18
Защита сосудов и ровный ритм: какие доступные продукты полезны для сердца
4:00
«Ад» отменяется: боевые действия на Ближнем Востоке приостановлены — что известно к этому часу
3:42
3:15
Перемирие на Ближнем Востоке распространяется на Ливан
2:52
США признали право Ирана на обогащение урана и контроль Ормузского пролива

Сейчас читают

«Я всех простила»: Лариса Долина оставила в прошлом историю с квартирой и мошенниками
«Я очень рада, что пропала»: куда исчезла актриса Анастасия Задорожная
План «Б»: террористы из «Крокуса» планировали второй теракт в Москве
МКС уходит, РОС приходит: прошлое, настоящее и будущее космических станций

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео