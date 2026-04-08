Цена нефти снизилась более чем на 15% на фоне заявлений Трампа по Ирану

Цена нефти марки Brent в начале торгов на лондонской бирже ICE снижается. На данный момент показатели опустились более чем на 15% — до 92,5 доллара за баррель. Нефть марки WTI подешевела на 10%, на бирже NYMEX топливо торгуется на уровне 100,91 доллара за баррель. Все это происходит на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по приостановке ударов по Ирану.

Согласно достигнутым договоренностям между государствами, Соединенные Штаты признали право исламской республики на обогащение урана. Возможность продолжать разработки, как прежде заявлял министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, является ключевым фактором успеха ядерных переговоров с США.

Кроме того, контроль над Ормузским проливом остался за Тегераном. Приняв предложение посредника в переговорах — Пакистана — Иран, Штаты и Израиль согласились продлить срок дипломатического урегулирования на две недели и ввести режим прекращения огня. Трамп сообщил, что получил от исламской республики предложение из десяти пунктов, оно станет основой для дальнейших обсуждений.

