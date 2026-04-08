Перемирие на Ближнем Востоке распространяется на Ливан

Приостановка боевых действий на Ближнем Востоке распространяется и на Ливан. Об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в соцсетях.

При этом, ранее СМИ публиковали сообщения, что прекращение огня в регионе, напротив, не касается Ливана. Известно, что Израиль, помимо нанесения ударов по Ирану, поддерживает второй фронт как раз в Ливане, нанося массированные удары по Бейруту. Целью Тель-Авива является уничтожение группировки «Хезболла».

Когда закончится конфликт на Ближнем Востоке

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась после решительных заявлений со стороны Трампа. Американский лидер предупреждал, что если Иран откажется от соглашения и разблокировки Ормузского пролива, то США может перейти к более масштабным силовым действиям. В ночь на 8 апреля истекали сроки ультиматума, выдвинутого Вашингтоном.

Накануне премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф попросил Дональда Трампа продлить срок достижения мирного соглашения с Ираном еще на две недели. Исламабад призвал всех участников конфликта соблюдать режим ненападения.

В итоге американский лидер заявил, что приостановит удары. Президент отметил, что это будет двустороннее прекращение огня и подчеркнул, что США получили предложение из десяти пунктов от Тегерана, которое считают рабочей основой для переговоров.

