Считал убийц друзьями: одинокий мужчина умер после зверских пыток

Дарья Орлова
Он имел особенности интеллектуального развития.

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Kyle Mazza

Daily Mail: в Великобритании мужчину зверски пытали и убили его друзья

В британском городе Сент-Остелл банда злоумышленников подвергла пыткам и убила 39-летнего Стивена Хоскина, имевшего особенности интеллектуального развития. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным следствия, одинокий мужчина, нуждавшийся в социализации, впустил в свой дом группу маргиналов, посчитав их своими друзьями. На протяжении нескольких часов жертву унижали, таскали на собачьем поводке, накачивали алкоголем и таблетками, после чего отвели на железнодорожный мост.

Там Стивен перелез через ограждение, после чего 16-летняя участница компании Сара Буллок наступала ему на руки, пока тот не сорвался с 30-метровой высоты. От полученных при падении травм мужчина скончался на месте.

Расширенное расследование показало, что Хоскин обладал крайне низким уровнем IQ и не умел даже читать. После того, как его мать тяжело заболела и была переведена в специализированное учреждение, Стивен остался без опеки и переехал в отдельное социальное жилье.

«Стивен был щедрым. Он хотел дружбы. Наконец-то он обрел покой, теперь ему больше никто не причинит боли», — отметила мать погибшего.

