«Не люблю понедельники»: девочка-подросток объяснила, зачем устроила стрельбу в школе

Daily Mail: школьница устроила стрельбу в школе из-за нелюбви к понедельникам

В январе 1979 года в калифорнийской начальной школе Кливленда произошла первая в истории США массовая стрельба в учебном заведении. Об этом пишет Daily Mail.

Огонь по ученикам и сотрудникам открыла 16-летняя Бренда Спенсер. Она вела стрельбу из окна своего дома, расположенного прямо через дорогу от школьных ворот.

В результате нападения погибли директор школы Бертон Рэгг и охранник Майк Сушар, пытавшиеся защитить подопечных. Еще девять человек получили ранения, включая восемь детей и одного полицейского. Школьница использовала полуавтоматическую винтовку Ruger 10/22 с оптическим прицелом, которую отец подарил ей на Рождество вместе с 500 патронами.

Во время осады дома репортер Стив Виганд сумел дозвониться до Бренды.

«Я просто начала стрелять. Вот и все. Сделала это ради забавы. Я просто не люблю понедельники. А вы любите понедельники? Я сделала это, чтобы как-то развеселить день. Никто не любит понедельники», — призналась она.

Когда журналист сообщил ей, что она могла ранить нескольких невинных людей, Спенсер была разочарована.

«И это все? Я видела, как летело много перьев», — сказала она.

Под «перьями» Бренда подразумевала пух из курток детей, в которых попадали пули. Она также хвасталась, что ранее совершала кражи, и заявляла, что обычно «вскрывает черепа тесаком» во время драк.

Трагедия вызвала огромный резонанс и легла в основу знаменитого хита группы The Boomtown Rats «I Don’t Like Mondays». Боб Гелдоф написал песню сразу после того, как услышал новости о стрельбе по радио, посчитав отсутствие логики в действиях девушки «типично калифорнийским».

Однако в самом Сан-Диего композиция долгое время находилась под неофициальным запретом на радиостанциях из-за протестов адвокатов Спенсер и родственников жертв, считавших песню оскорбительной.

Бренда Спенсер была приговорена к пожизненному заключению. В ходе следствия выяснилось, что она тщательно готовилась к атаке, упражняясь в стрельбе по мишеням в горах. Ее отец Уоллес Спенсер, работавший в местном университете, не подозревал, что подаренное им оружие станет инструментом кровавой бойни.

