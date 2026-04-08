Куда поехать на майские: Кострома подорожала на фоне туристического бума

К майским праздникам цены на отдых в Костроме выросли на 40%

Кострома оказалась среди направлений, где отдых на майские праздники ощутимо подорожал. Город вошел в топ локаций с самым заметным ростом цен на аренду жилья и гостиничные номера.

По данным агрегаторов, стоимость размещения здесь значительно увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем ночь в гостинице теперь обходится туристам примерно в 7017 рублей.

Рост цен оказался одним из самых заметных — около 40%. При этом большинство путешественников планируют останавливаться в городе на короткий срок, в среднем на два дня в период с 1 по 11 мая.

Примечательно, что такая динамика идет вразрез с общей ситуацией по стране. В среднем по России стоимость отдыха на майские праздники, наоборот, снизилась примерно на 1%, однако Кострома продемонстрировала противоположную тенденцию.

Тем не менее, по уровню подорожания она уступила ряду других популярных направлений. Наибольший скачок цен зафиксирован в Дивеево, где стоимость выросла на 72%, а также в Кабардинке и Симферополе — на 61% и 59% соответственно.

