«Россети» расширят практику использования регуляторных соглашений

Борис Сатаров
Инструмент позволил обеспечить финансирование инфраструктурных проектов.

Глава группы «Россети» Андрей Рюмин рассказал об опыте реализации регуляторных соглашений в электросетевом комплексе на Практическом семинаре в сфере тарифного регулирования. Мероприятие проходит в Тверской области с участием руководителя ФАС России Максима Шаскольского.

По словам Рюмина, в последний год регуляторные соглашения получили большое распространение. Этот инструмент позволил организовать прозрачную работу отрасли, снизить количество тарифных споров и обеспечить финансирование инфраструктурных проектов, необходимых для социально-экономического развития регионов.

Подписанию таких документов предшествует обязательное согласование с ФАС России.

«По итогам тарифной кампании 2026 года у нас заключены соглашения более чем с 50% регионов в зоне ответственности распределительных сетевых компаний группы „Россети“. Планируем расширять эту практику. Регуляторное соглашение — это управляемый, рабочий и нужный инструмент, с помощью которого можно обеспечить финансовое оздоровление сетевых компаний и рост инвестиций в энергетику», — подчеркнул глава «Россетей».

Также Рюмин отметил большую работу ФАС России в части усиления контрольных и надзорных функций за реализацией полномочий регуляторов и повышением уровня их ответственности, рассказал о практическом опыте реализации других нормативных изменений, включая переход на эталонный метод расчета операционных затрат.

