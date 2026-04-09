Венгрия превратилась в арену борьбы США и ЕС

Киев пытается вмешаться и в парламентские выборы Венгрии. До голосования остались считанные дни. На этом фоне особенно активизировалась оппозиция. Ее поддерживает Евросоюз, который уже не знает, что же делать с Виктором Орбаном. Дошло даже до того, что уважаемые некогда издания публикуют у себя «сливы» переговоров венгерского премьера с российским президентом. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин передает из Венгрии.

Впервые лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр обращается к российским СМИ напрямую на митинге в городе Кишкунхалаш на юге страны.

«Спасибо, русские журналисты, что вы сюда приехали. Наслаждайтесь свободой здесь, в Венгрии. И также будущей сменой режима!» — заявил лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр.

Из толпы раздались крики: «Русские, позор!»

О России здесь сказано немало: тут и обвинения во вмешательстве в выборы, и обещание разблокировать еврокредит для Украины в 90 миллиардов, и еще одно — отказаться от наших энергоресурсов. Что Венгрия будет без них делать, от этого вопроса Петер Мадьяр ушел по-английски.

«У меня совсем нет времени общаться с вами, российская пропаганда!» — заявил Мадьяр.

«Руку Кремля» ищут повсюду. Вот Bloomberg публикует якобы секретную стенограмму телефонного разговора Орбана и Путина, а там о саммите мира в Будапеште, о роли Трампа в урегулировании украинского конфликта, даже об увлечении венгерского премьера футболом — и ни слова о выборах.

«Там нет ничего, что может рассорить Россию с Венгрией. Многие силы в Европе, многие силы в Брюсселе не хотели бы, чтобы Орбан снова победил на выборах. Они подыгрывают тем силам, которые политически оппонируют Орбану», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По сути, водораздел между двумя кандидатами — это Атлантика. Если Виктора Орбана открыто поддерживает президент США Дональд Трамп и даже призывает за него голосовать, то Петера Мадьяра — Евросоюз в лице Урсулы фон дер Ляйен.

Уже второй день вице-президент США Джей Ди Вэнс в Будапеште проводит переговоры с Орбаном.

«Я даже не знал, что Зеленский угрожал отправить солдат сюда, к резиденции Орбана. Это просто возмутительно!» — заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Речь об угрозах Зеленского в духе 1990-х «дать адрес Орбана ребятам из ВСУ» за то, что тот блокирует миллиарды европомощи для Украины.

Из этой же серии и крупный международный скандал, что разразился здесь в начале марта. В Будапеште задержали инкассаторов «Ощадбанка» с миллионами долларов, евро и килограммами золота. Сегодня опубликовано видео с генералом СБУ, который подделывал накладные, чтобы провести этот черный нал, как заявляют в венгерском МИДе, — оппозиции и еврочиновникам на откаты.

«Что в Европе не считается иностранным вмешательством? Когда власти ЕС угрожают Венгрии многомиллиардными штрафами за нелояльную позицию? Когда украинцы шантажируют венгров, перекрывая им нефтепровод „Дружба“?» — добавил Джей Ди Вэнс.

Тут чем дальше, тем ожесточеннее: венгерская пробрюссельская оппозиция входит в прямую конфронтацию с Белым домом.

«Вице-президент США, если вы тоже участвуете в кампании в поддержку Орбана, пусть венгры хотя бы не платят за это своими деньгами!» — заявил Петер Мадьяр.

Маленькая Венгрия становится ареной большой геополитической игры, ставки в которой делают по обе стороны Атлантики.

