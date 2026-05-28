«Много общего»: Токаев назвал народы России и Казахстана братьями

Токаев назвал народы России и Казахстана братьями

Народы России и Казахстана — друзья и братья. Об этом во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Астане сказал президент Казазстана Касым-Жомарт Токаев.

«Мы являемся друзьями, братьями. У нас очень много общего, в том числе и богатое историческое прошлое, культурные традиции, менталитет», — отметил лидер Казахстана.

Он подчеркнул важность государственного визита Путина в Астану. А также уточнил, что главы стран будут работать во имя коренных интересов двух народов.

«Они (граждане России и Казахстана. — Прим. ред.) заинтересованы в том, чтобы наши государства жили в дружбе, сотрудничестве», — добавил Токаев.

Он также отметил, что Россия показывает «феноменальные результаты», имеет природные богатства и качественный человеческий капитал. Президент Казахстана уверен, что соседнее государство ждет яркое и многообещающее будущее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Токаев отметил отсутствие у России и Казахстана спорных вопросов. Страны продолжают расширять сотрудничество, дополняя его новыми инициативами и совместными проектами.

