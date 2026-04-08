Будущее российской науки: в Петербурге на форуме собрались начинающие изобретатели

Самые смелые научные разработки показали сегодня в Санкт-Петербурге. От симуляторов самолетов до настоящих пневматических роботов. И все это создали школьники и студенты колледжей — они же участники конференции «Будущее сильной России в высоких технологиях». Лучшие работы выберут инженеры и руководители ведущих предприятий страны. Что ждет победителей, расскажет корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Настоящий симулятор управления самолетом. И это не разработка конструкторов со стажем. Над созданием работали воспитанники юношеского клуба космонавтики. Целый технологический комплекс, который создает цифровые копии реальных рабочих мест. Идеально, чтобы осваивать новую профессию.

«Мы отрабатываем технологию цифровой среды для создания цифровых двойников приборов», — рассказывает студент первого курса магистратуры БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова Максим Суров.

А этот многолапый робот — проект десятиклассника Тимофея. В одиночку после уроков он написал код и собрал прототип. Не смотрите, что первый образец из ДСП и пластика, опытные инженеры сулят ему большое будущее.

«Роботов сейчас много, но они все узконаправленные. Выполняют либо одну конкретную задачу, либо слишком маленький спектр задач», — говорит ученик десятого класса Тимофей Решетников.

Все разработки на конференции получают оценки. Судьи — не иначе как будущие работодатели: в состав жюри входят инженеры и руководители ведущих предприятий страны.

«Это ведущий институт, ведущие конструкторские бюро, такие как Опытно-конструкторское бюро (ОКБ) имени П. О. Сухого, ОКБ имени С. В. Ильюшина, «Роскосмос», «Радар ММС», ключевые институты. Многие остаются в аспирантурах вузов, работают в институтских конструкторских бюро, остаются на преподавательской деятельности. Это география достаточно широкая», — заявил генеральный директор — генеральный конструктор АО «НПП «Радар ММС» Георгий Анцев.

20 лет назад это были просто встречи знаменитых конструкторов со школьниками. С годами интерес к техническим специальностям вырос настолько, что теперь в Петербурге на конференцию приехали больше трехсот участников со всей страны. Вот разработка из города Пермь. Система видеоповторов — как VAR (видеопомощник судьи — Прим. ред.) в футболе, только для единоборств.

«Эта программа работает на любых ноутбуках, компьютерах, то есть это является бюджетной версией, созданной под единоборства. Она адаптирована для использования USB-камер и может работать на абсолютно любом оборудовании и в любых условиях», — рассказал ученик гимназии № 33 города Пермь Никита Сосновой.

Робототехника, программирование, промышленный дизайн и эргономика, химия и даже атомные и аэрокосмические технологии — они не боятся показывать самые смелые идеи по самым сложным наукам. За это и ценят.

Победители конференции получат преимущество при поступлении в вузы: пять дополнительных баллов к ЕГЭ. Впрочем, результаты экзаменов у них и так обычно близки к идеальным.

Что, кажется, важнее — призеры отправятся в тур по ведущим наукоградам страны. Команды прошлых лет уже побывали в Звездном городке, Плесецке, Королеве и других центрах науки и техники. Кто-то теперь и воплощает там свои самые смелые идеи, которые когда-то впервые показал здесь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.