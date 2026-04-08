Умер бывший главный тренер баскетбольного ЦСКА Душко Вуйошевич

В возрасте 67 лет умер бывший главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Душко Вуйошевич. Информация об этом появилась на сайте клуба.

«Сегодня в Белграде на 68-м году жизни скончался известнейший тренер Душко Вуйошевич», — говорится в сообщении.

В клубе ЦСКА выразили глубокие соболезнования родным и близким тренера. Также в сообщении упомянули баскетбольное сообщество, которое с уважением относилось к заслугам тренера.

Сербский тренер Душко Вуйошевич работал с московской командой в 2010 году. Больших успехов в карьере он достиг, работая на посту тренера сербского «Партизана».

Ранее 5-tv.ru писал, что умер олимпийский чемпион по гандболу Эдуард Кокшаров. С 2017 по 2020 он занимал должность главного тренера сборной России по этому виду спорта. Он завоевал золотую олимпийскую медаль в 2000 году, а бронзовую — в 2004-м. Кроме того, он стал чемпионом мира в 1997 году, а также серебряным призером — в 1999-м. Еще он занял вторую строчку на чемпионате Европы в 2000 году.

