Любовный треугольник: Зендея и Сидни Суини поссорились из-за Тома Холланда

Лилия Килячкова
Девушки практически перестали контактировать.

Почему поссорились Зендея и Сидни Суини

Фото: www.globallookpress.com/C Flanigan

Актрисы Зендея и Сидни Суини поссорились из-за Тома Холланда

На съемочной площадке сериала «Эйфория» вспыхнул серьезный конфликт между исполнительницами главных ролей Зендеей и Сидни Суини из-за ревности к актеру Тому Холланду. Об этом сообщает Daily Mirror.

По информации инсайдеров, напряжение между 29-летней Зендеей и 28-летней Суини возникло достаточно давно, однако в последнее время ситуация обострилась настолько, что девушки практически перестали контактировать. Разлад начался из-за того, что Сидни проявляла открытую симпатию к Холланду, когда тот навещал свою возлюбленную во время работы над проектом.

Источники утверждают, что руководство HBO и команда сериала прекрасно осведомлены о сложившейся ситуации. Сообщается, что Суини вела себя слишком кокетливо с Томом, что вызвало резкое недовольство со стороны Зендеи.

«Это не понравилось Зендее. С тех пор они практически не общались в неформальной обстановке. Их пути почти не пересекались во время производства третьего сезона», — поделился осведомленный источник.

На фоне этого скандала в прессе активно обсуждаются слухи о тайной свадьбе Зендеи и Тома Холланда, которые состоят в отношениях с 2021 года. Поклонники заметили у актрисы два кольца на безымянном пальце во время церемонии Essence Black Women, хотя сам Холланд недавно был замечен в Майами и Лос-Анджелесе без обручального украшения.

