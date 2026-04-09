ФБР задержало экс-военнослужащую по подозрению в передаче СМИ секретных данных

Бывшая сотрудница командования специальных операций, 40-летняя уроженка Северной Каролины Кортни Уильямс задержана агентами Федерального бюро расследований (ФБР) по подозрению в передаче СМИ секретных данных, касающихся национальной обороны. Об этом сообщается на официальном сайте Минюста США. Отмечается, что федеральное большое жюри присяжных уже предъявило ей соответствующее обвинение.

Согласно судебным документам, с 2010 по 2016 годы Уильямс работала в специальном военном подразделении и имела допуск к секретной информации высшего уровня. Женщина прошла обучение по надлежащему обращению и хранению данных, а также подписала соглашение о неразглашении. В заявлении Минюста отмечается, что в период с 2022 по 2025 годы Уильямс неоднократно общалась с журналистом по телефону и в переписке.

«Уильямс и журналист провели более десяти часов за телефонными разговорами и обменялись более чем 180 сообщениями… После этих разговоров с Уильямс журналист опубликовал книгу и статью, в которых Уильямс была названа источником информации и ей приписывались конкретные заявления. Некоторые из этих заявлений содержали секретную информацию, касающуюся национальной обороны», — сказано в публикации.

Глава ФБР Кэш Патель также рассказал о задержании Уильямс, правда, не указывая ее имени, на своей странице в социальной сети Х. Он также не назвал представителя СМИ, с которым контактировала военнослужащая. При этом цитаты, которые приписываются Кортни Уильямс, цитируется в книге журналиста Сета Харпа. Отрывок из этой книги размещало на своих страницах издание Politico.

Как сказано на сайте Минюста, в день публикации статьи и книги Уильямс обменялась несколькими сообщениями с автором. В одном из таких сообщений она заявила, что «обеспокоена объемом раскрываемой секретной информации». Женщина также говорила в своем окружении, что ее могут арестовать, упоминала закон о шпионаже. На вопрос о причине своих опасений экс-военнослужащая ответила, что на протяжении всей службы «по 100 раз в день» получала соответствующие предупреждения. Уильямс заявила, что вероятно, ее «посадят в тюрьму пожизненно».

Несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп пригрозил тюремным сроком журналисту, который первым обнародовал информацию о спасении первого пилота сбитого в Иране истребителя F-15E. Как отметил американский лидер, наказание последует, если автор не раскроет личность своего источника. Кроме того, Трамп устроил чистку в собственной администрации. В частности, должности лишился руководитель упомянутого выше Минюста, непрочное положение и у глав ФБР и Национальной разведки.

