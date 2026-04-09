В Госдуме возмутились ценами на ягоды в России

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 25 0

Звучат требования проверить торговые сети.

Почему цены на ягоды высокие в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Государственной думе раскритиковали рост цен на ягоды в России, указав на возможные спекуляции со стороны ритейлеров. Об этом лидер партии «Справедливая Россия», депутат Сергей Миронов рассказал в беседе с журналистами портала Газета.ру.

Парламентарий заявил, что торговые сети «накручивают сотни процентов», формируя необоснованную стоимость.

«Нельзя с людей драть такие деньги за ягоды», — подчеркнул он, добавив, что подобная ситуация уже наблюдалась ранее с другими продуктами, когда рост цен объясняли сезонностью.

Миронов также выразил сомнение в честности ценообразования и допустил вероятность ценового сговора между продавцами.

Кроме того, депутат обратил внимание на парадокс: импортные фрукты, такие как ананасы и манго, стоят дешевле отечественных ягод. По его мнению, проблему должна изучить Федеральная антимонопольная служба. Он также предложил создать специальный государственный орган, который будет контролировать цены и предотвращать злоупотребления на рынке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что маркетплейсы заполонили нарисованные нейросетью несуществующие растения — там можно найти синюю малину, пятикилограммовую черную клубнику и мраморные голубые яблоки.

В Госдуме возмутились ценами на ягоды в России
