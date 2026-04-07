Маркетплейсы заполонили нарисованные нейросетью несуществующие растения

На маркетплейсах продают нарисованные нейросетью несуществующие растения

Синяя малина, пятикилограммовая черная клубника и мраморные голубые яблоки. Это список самых популярных несуществующих растений, которые этой весной выбросили на прилавки мошенники. С развитием нейросетей к любому из этих фруктов и ягод можно подобрать картинку. А дальше десятки ботов уверяют покупателя, что он приобретает уникальные саженцы. Как распознать обман, знает корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

Даже в эру цифровых технологий народная тропа на рынки для садоводов и в питомники не зарастает. В преддверии сезона дачники закупаются семенами и саженцами. Кто грушу посадить хочет, кто — малину, кто — цветы.

Ассортимент почти не меняется. Другое дело — маркетплейсы. Там можно найти совсем уж диковинные экземпляры: черную клубнику размером с ладонь, смородину, больше похожую на баклажан. Или вот — розу, из бутона которой растет другая роза. Жаль даже, что все это — плод нейросети. Увидев в карточке товара синюю клубнику, Татьяна не смогла пройти мимо.

«Ближе к осени у нас появились плоды красного цвета И да, синей клубники и фиолетовой не существует», — констатирует Татьяна Сурмятова, садовод-любитель.

Наша съемочная группа отправилась к одному из коммерсантов, который торгует такими фантастическими растениями. У него не оказалось ни питомников, ни нормального места хранения. А магазином оказался небольшой частный дом.

«Если вы идете в интернет за покупками, особенно в нашей сфере, знайте: 90%, что вас обманут. В той или иной мере обманут. Пабло Эскобар в гробу переворачивается. Ему надо было саженцами и семенами в России торговать, потому что это гораздо выгоднее, чем какими-то криминальными товарами», — утверждает Андрей Туманов, глава организации «Садоводы России».

Некоторые продавцы заявляют, что их семена особенные — и уход нужен не такой серьезный, и вырастут быстрее, и плоды будут больше, чем у стандартных саженцев. Разве что от болезней не лечат. Обман вскрывается спустя месяцы, когда в горшке вырастает обычное растение и это в лучшем случае.

Ирина ждала обещанного три года. Купила саженцы яблони, сливы и черешни. Посадила, поливала, ухаживала. А в итоге — одно разочарование.

«У меня часть растений не прижилась. Слива колоновидная, которая была заявлена как колоновидная, является просто дичкой. Для того, чтобы получать хорошие плоды, необходимо будет ее прививать», — говорит Ирина Чиж, садовод-любитель

По подсчетам экспертов, половина всех семян в продаже — пустышки. Поддельных саженцев еще больше — около 80%. Корень проблемы в том, что этот рынок, фактически, никто не контролирует. Перемороженные и отсыревшие семена продают под видом гибридов, которые выводили несколько поколений.

«В посылке оказался в пакетике целлофановом комок земли. То есть никаких признаков растений, просто земля в пакете. Вот такого откровенного и наглого мошенничества я еще не встречала», — говорит Юлия Дроздова, садовод-любитель.

Обычно обманутые садоводы в полицию не обращаются, ведь сумма ущерба не большая — в среднем, от 200 до 500 рублей. Видимо поэтому продавцы чувствуют свою безнаказанность. Впрочем, место чуду все равно находится. В российских НИИ, имеющих огромную научную базу, действительно выводят необычные растения — например, цветы, которые светятся в темноте.

«Мы перенесли гены, которые отвечают за свечение грибов, в растения, и они там стали работать. Первые растения светились очень тускло, а на сегодня растения видно уже даже не в полной темноте, а в полутьме. Но мы считаем, что еще есть потенциал для увеличения яркости как минимум в десять раз, а может быть, и больше», — говорит доктор наук Илья Ямпольский, заместитель директора по науке Института биоорганической химии.

Можно даже предположить, что через каких-нибудь пять или десять лет наши улицы будут освещать не обычные фонари, а специально выращенные светящееся розы или петуньи. Однако пока что остается довольствоваться красивыми, но нереальными нейросетевыми овощами и фруктами.

