Посадка на поезд стала доступна по биометрии в России

Новый сервис испытывают в пилотном режиме.

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru

В России запустили сервис посадки на поезд по биометрии. Подтвердить личность пассажира можно будет без документов.

Для этого данные должны быть зарегистрированы в Единой биометрической системе. Проводник проверит их с помощью специального устройства.

Пока процедура действует в тестовом режиме. Она доступна на трех маршрутах из Москвы — в Кострому, Иваново и Нижний Новгород. Затем этот список планируют расширить.

При этом, право выбора — пользоваться биометрией или паспортом — всегда остается за пассажиром.

