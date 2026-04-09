Посадка на поезд стала доступна по биометрии в России
Новый сервис испытывают в пилотном режиме.
Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru
В России запустили сервис посадки на поезд по биометрии. Подтвердить личность пассажира можно будет без документов.
Для этого данные должны быть зарегистрированы в Единой биометрической системе. Проводник проверит их с помощью специального устройства.
Пока процедура действует в тестовом режиме. Она доступна на трех маршрутах из Москвы — в Кострому, Иваново и Нижний Новгород. Затем этот список планируют расширить.
При этом, право выбора — пользоваться биометрией или паспортом — всегда остается за пассажиром.
87%
