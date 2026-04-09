Только при свидетелях: экс-солист «На-На» Паша Соколов про встречи с фанатками

Певец уверен, что хорошо понимает чувства своих поклонниц, но при этом регулярно напоминает — шанс есть всегда.

Экс-участник группы «На-На» Паша Соколов в этом году отметит 52-й день рождения, но его, несмотря на зрелый возраст и семейное положение, все еще преследуют фанатки. Внимание очень радует артиста, но злоупотреблять он не рискует. Поэтому он с удовольствием читает их трогательные письма, принимает букеты на концертах, но на личные встречи один на один принципиально не ходит.

«Пишут часто, такие откровения пишут девочки. Приятно абсолютно, абсолютно приятно. С поклонницами я хожу на свидания только когда нас много, и это называется встречей поклонников», — сказал исполнитель.

Как отметил Соколов, чувства человека, выражающего любовь популярному артисту, особенные. Они как оголенный нерв — очень ранимы и требуют уважительного и бережного обращения. Певец знает, о чем говорит, ведь когда-то он был самым преданным фанатом жены Виктории — ловил каждый взгляд и мечтал о взаимности.

«Последняя моя любовь, моя супруга, это было какое-то безумие, это такое ощущение — каждую эмоцию я понимал, вот каждую. Они (фанаты. — Прим. ред.) так же понимают. А представляете, у них любовь к артисту, это очень трепетно надо, чтобы не обидеть. Я все-таки не швыряю в них никогда эмоций плохих», — поделился Соколов.

Нежное и полное трепета интервью исполнителя, очевидно, сошло с гладких рельсов, когда он сравнил проявление фанатской любви с эпизодом из фильма «Тупой и еще тупее» (США, 1994 год). В этой сцене из знаменитой комедии персонаж Джима Керри страшно радуется, когда девушка мечты говорит, что у него есть шанс на ответные чувства — один из миллиона.

Совсем честно Соколов заговорил, когда признался, что дает фанаткам надежду. Ведь если они будут думать, что существует хотя бы малейшая возможность на сближение с кумиром, аудитория не поредеет, верно же? Выходит, артисту можно быть женатым (к слову, третий раз), заигрывать с публикой и при этом держать ее на расстоянии. На коротком поводке — вот секрет успеха!

«Надежда умирает последней. Поэтому поклонники должны понимать, что есть надежды… Шанс всегда есть», — кокетливо заключил исполнитель.

Может, поэтому одна из почитательниц как-то раз ударила Пашу Соколова в пах прямо на сцене во время концерта? Эту историю о фанатской ревности ранее в красках описывал 5-tv.ru. Похоже, не всем девушкам нравятся игривые звезды-недотроги.

