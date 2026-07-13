Не открывайте окна: как облегчить симптомы аллергии летом

Когда концентрация пыльцы в воздухе достигает максимума и какие простые меры помогут уменьшить симптомы поллиноза?
Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Аллерголог Варданян: аллергикам не стоит открывать окна утром из-за пыльцы
Летом людям с сезонной аллергией стоит особенно внимательно относиться к проветриванию помещений и прогулкам на улице. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала аллерголог Каринэ Варданян.
По словам специалиста, в жаркую погоду пыльца распространяется активнее, а высокая температура и духота дополнительно раздражают слизистые оболочки. Из-за этого симптомы поллиноза (хронического аллергического заболевания, которое возникает при контакте организма с пыльцой ветроопыляемых растений) могут проявляться сильнее, чем в прохладные дни.
Врач отметила, что максимальная концентрация пыльцы в воздухе обычно наблюдается ранним утром. В это время аллергикам рекомендуется держать окна закрытыми, а проветривать жилье ближе к вечеру или после дождя, когда содержание аллергенов в воздухе временно снижается.
Кроме того, после возвращения с улицы во время цветения следует сразу принять душ, а одежду отправить в стирку. По словам Варданян, пыльца оседает на коже, волосах и ткани, поэтому не стоит оставлять вещи рядом с местом для сна.
Специалист также напомнила, что в июне аллергию чаще вызывают злаковые и луговые травы, а с конца июля начинается цветение сорных растений, включая амброзию, полынь и лебеду, которое для многих становится самым тяжелым периодом сезона.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 6 июл
- Врач раскрыл единственный способ справиться с внезапной аллергией на питомца
- 29 июн
- Опасны даже запахи: девушка рассказала о жизни с десятками различных аллергий
- 22 июн
- Зеленая угроза: какие комнатные растения опасны для детей и домашних животных
- 9 июн
- Биохимик объяснил любовь к запаху скошенной травы сигналом бедствия
- 5 июн
- Больше никакого чихания? Когда можно будет вакцинироваться от аллергии на пыльцу березы
- 29 мая
- Опасные компоненты: какие духи могут вызвать аллергию
- 26 мая
- Два разных заболевания: как отличить аллергию от простуды у детей
- 25 мая
- «Я отекший шар»: отпуск закончился реанимацией для дочери Мстислава Запашного
- 25 мая
- Ранний удар пыльцы: весна обещает быть тяжелой для аллергиков
- 21 мая
- Счет идет на минуты: что делать при укусе пчелы или осы и как распознать аллергическую реакцию
94%
Нашли ошибку?