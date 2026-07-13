Не открывайте окна: как облегчить симптомы аллергии летом

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 56 0

Когда концентрация пыльцы в воздухе достигает максимума и какие простые меры помогут уменьшить симптомы поллиноза?

Как облегчить симптомы аллергии летом

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

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Тема:
Аллергия

Аллерголог Варданян: аллергикам не стоит открывать окна утром из-за пыльцы

Летом людям с сезонной аллергией стоит особенно внимательно относиться к проветриванию помещений и прогулкам на улице. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала аллерголог Каринэ Варданян.

По словам специалиста, в жаркую погоду пыльца распространяется активнее, а высокая температура и духота дополнительно раздражают слизистые оболочки. Из-за этого симптомы поллиноза (хронического аллергического заболевания, которое возникает при контакте организма с пыльцой ветроопыляемых растений) могут проявляться сильнее, чем в прохладные дни.

Врач отметила, что максимальная концентрация пыльцы в воздухе обычно наблюдается ранним утром. В это время аллергикам рекомендуется держать окна закрытыми, а проветривать жилье ближе к вечеру или после дождя, когда содержание аллергенов в воздухе временно снижается.

Кроме того, после возвращения с улицы во время цветения следует сразу принять душ, а одежду отправить в стирку. По словам Варданян, пыльца оседает на коже, волосах и ткани, поэтому не стоит оставлять вещи рядом с местом для сна.

Специалист также напомнила, что в июне аллергию чаще вызывают злаковые и луговые травы, а с конца июля начинается цветение сорных растений, включая амброзию, полынь и лебеду, которое для многих становится самым тяжелым периодом сезона.

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