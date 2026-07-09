«Не воспринимают всерьез»: актриса Фомина про сексизм в кино

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 227 0

Артистка лично сталкивалась с предвзятым отношением к женщинам на работе.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Актриса Фомина: в киноиндустрии все еще существует сексизм.

Сексизм в современной киноиндустрии все еще существует. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала актриса Маруся Фомина на Международном кинофестивале «Сделано женщиной».

Артистка отметила, что ее такое неприятное явления, как сексизм, тоже коснулось.

«Я лично сталкивалась с тем, что на площадке «светики» (осветители. — Прим. ред.) первое время, пока не доказала делом, воспринимали меня несерьезно, потом мы уже здоровались за руку. Ну, а мальчики — «свои», — пояснила Фомина.

Однако она подчеркнула, что такое не происходит повсеместно и является скорее стереотипом, с которым периодически ей приходилось сталкиваться. Особенно это ярко выражено в сферах, где женщина занимается условно мужским делом.

«Ей там надо в два раза больше работать, а красивой девочке надо в десять раз больше работать, чтобы доказать, что она не просто там какая-то несерьезная», — уверена актриса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что блогер Карина Кросс столкнулась с предвзятым отношением со стороны актера Никиты Волков. Она отметила, что в киноиндустрии и музыкальной сфере к блогерам относятся с недоверием, считая их непрофессионалами.

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