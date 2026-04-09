«Не просто урезать лишнее»: как сократить расходы, не снижая уровень жизни

Регулярная комплексная ревизия финансов поможет оптимизировать расходы. Об этом изданию Life.ru рассказала эксперт по потребительскому поведению платежного сервиса Юлия Тарасова.

Она отметила, что финансовый чекап поможет выявить слабые стороны потребительского поведения и найти скрытые резервы.

«Задача анализа — не просто „урезать все лишнее“, а понять структуру расходов и их соотношение с доходами. На этом этапе многие обнаруживают, что часть трат происходит автоматически и не приносит реальной ценности», — уточнила Тарасова.

Для начала надо зафиксировать все источники дохода и расходов за месяц. Причем важно учитывать не только крупные траты, но и мелкие, вроде покупки кофе или платы за подписки. Именно подобные незначительные расходы составляют немаленькую часть списаний, заметила эксперт.

Подобный анализ легко провести, используя современные платежные системы, где вся финансовая активность уже разделена на категории. Если после чекапа становится понятно, что расходы близки к уровню дохода, то нужно проводить корректировку трат.

Бюджет обычно делится на обязательные расходы (транспорт, питание, жилье), переменные (развлечение, кофе) и скрытые. Последние чаще всего и нуждаются в оптимизации, подчеркнула Тарасова. Так как именно там могут скрываться неиспользуемые подписки, дублирующие сервисы, привычные траты, которые в действительности не приносят пользы, и импульсивные покупки.

При подобной оптимизации важно не начинать жестко экономить, а осознанно перераспределить бюджет. Именно это позволит не снизить уровень жизни, а сформировать правильный баланс расходов и доходов.

