«Не просто урезать лишнее»: как сократить расходы, не снижая уровень жизни

Александра Якимчук
Важно осознанно перераспределить бюджет.

Как снизить ежемесячные расходы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Регулярная комплексная ревизия финансов поможет оптимизировать расходы. Об этом изданию Life.ru рассказала эксперт по потребительскому поведению платежного сервиса Юлия Тарасова.

Она отметила, что финансовый чекап поможет выявить слабые стороны потребительского поведения и найти скрытые резервы.

«Задача анализа — не просто „урезать все лишнее“, а понять структуру расходов и их соотношение с доходами. На этом этапе многие обнаруживают, что часть трат происходит автоматически и не приносит реальной ценности», — уточнила Тарасова.

Для начала надо зафиксировать все источники дохода и расходов за месяц. Причем важно учитывать не только крупные траты, но и мелкие, вроде покупки кофе или платы за подписки. Именно подобные незначительные расходы составляют немаленькую часть списаний, заметила эксперт.

Подобный анализ легко провести, используя современные платежные системы, где вся финансовая активность уже разделена на категории. Если после чекапа становится понятно, что расходы близки к уровню дохода, то нужно проводить корректировку трат.

Бюджет обычно делится на обязательные расходы (транспорт, питание, жилье), переменные (развлечение, кофе) и скрытые. Последние чаще всего и нуждаются в оптимизации, подчеркнула Тарасова. Так как именно там могут скрываться неиспользуемые подписки, дублирующие сервисы, привычные траты, которые в действительности не приносят пользы, и импульсивные покупки.

При подобной оптимизации важно не начинать жестко экономить, а осознанно перераспределить бюджет. Именно это позволит не снизить уровень жизни, а сформировать правильный баланс расходов и доходов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что растет сообщество блогеров-«достаточнофлюенсеров», которые пропагандируют отказ от лишних покупок ради душевного спокойствия.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:23
Попали в нерв: в Новочеркасске роженица умерла после трех уколов анестезии
19:15
Нетаньяху поручил кабмину Израиля начать прямые переговоры с Ливаном
19:12
Борт Ил-76 доставил в пострадавший от паводка Дагестан более 20 тонн гумпомощи
19:00
Репетиция перед высадкой на Луну: НАСА переносит старт «Артемиды-3»
18:53
Прожил почти полвека: умер самый старый голубь в мире
18:46
Разрушение консенсуса: как изменилось отношение американцев к Израилю

Сейчас читают

Популярный в России аналог Telegram пропал из App Store
Мужчина лишился рук и ног после визита к стоматологу
Суд вынес приговор по делу Мэттью Перри: «кетаминовая королева» за решеткой
Астероидная угроза: как ученые спасают человечество от конца света

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео