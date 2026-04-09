Актер из сериала «Игра престолов» Майкл Патрик умер в 35 лет в хоспипе

Ирландский актер Майкл Патрик, известный по роли в сериале «Игра престолов», скончался в возрасте 35 лет после продолжительной борьбы с неизлечимым заболеванием. Артист, настоящее имя которого Майкл Кэмпбелл, страдал боковым амиотрофическим склерозом и провел последние дни в хосписе в Северной Ирландии. О его смерти сообщила супруга Наоми Шиэн.

«Его госпитализировали десять дней назад, за ним ухаживала невероятная команда специалистов. Он мирно скончался в окружении семьи и друзей. Словами не передать, как нам больно», — рассказала она.

Позже вдова отметила, что актер оставил после себя яркую и насыщенную жизнь, наполненную радостью, энергией и вдохновением для окружающих.

Болезнь, которая изменила жизнь

Первые тревожные симптомы появились у актера в 2022 году, когда он заметил проблемы с движением во время выступлений. Со временем состояние ухудшилось: ему стало сложно управлять ногой, и он обратился к врачам.

Уже в феврале 2023 года медики диагностировали БАС — тяжелое нейродегенеративное заболевание, которое постепенно лишило артиста возможности самостоятельно передвигаться.

Сцена до последнего и сильный выбор

Несмотря на диагноз, Майкл Патрик не отказался от профессии. Он продолжал играть в театре, находясь в инвалидной коляске, и даже получил престижную премию The Stage Awards за роль Ричарда III в Lyric Theatre в Белфасте. Его интерпретация классического персонажа была во многом переосмыслена через личный опыт борьбы с болезнью.

Зрители также запомнили актера по проектам «Криптон» и «Синие огни». В одном из последних сообщений артист рассказал, что отказался от трахеостомии, решив не продлевать жизнь любой ценой.

«Мой невролог сообщил нам, что мне, вероятно, осталось жить около года. Поэтому я не хочу рисковать значительной частью этого времени, проведя его в больничной койке», — объяснил он.

Этот выбор стал для него способом сохранить достоинство и провести оставшееся время рядом с близкими.

