Иностранца в Забайкалье осудили на 12 лет за оправдание терроризма

Александра Якимчук
Он действовал по указаниям кураторов запрещенной в России организации.

За оправдание терроризма в Забайкальском крае осудили на 12 лет иностранного гражданина Бахтиера Факирова. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в мессенджере MAX.

«Суд установил, что с февраля по май 2025 года мужчина в одной из популярных социальных сетей размещал материалы, агитирующие к оказанию финансовой помощи организации, признанной террористической и запрещенной в Российской Федерации», — проинформировали в ведомстве.

Кроме того, 36-летний осужденный по заданию кураторов организации размещал в интернете информацию о способах финансирования и оправдывал терроризм. Он проживал в поселке Чернышевск Забайкальского края, но является иностранным гражданином.

Факиров был признан виновным по двум статьям уголовного кодекса: «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичные оправдание терроризма в сети интернет» и «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической».

Второй Восточный окружной военный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 12 лет. Причем три года он проведет в тюрьме, а остальной срок будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Также его лишили права заниматься публичной деятельностью в интернете на три года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, троих жителей Ивановской области признали виновными в поджоге вышки сотовой связи и участии в террористическом сообществе. Им назначили наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до 22 лет.

Последние новости

13:05
Финал близко: главные загадки «Извне» и теории, которые все объясняют
12:55
Путин не принимал решения о трехдневном пасхальном перемирии
12:50
«Уже договорились»: Пашинян рассказал о следующей встрече с Путиным
12:42
Хотел перезарядить оружие: в США объяснили, почему Трамп пошел на перемирие с Ираном
12:36
Астероидная угроза: как ученые спасают человечество от конца света
12:27
В России могут ввести штрафы до 30 тысяч рублей для самокатчиков-нарушителей

Сейчас читают

Мужская отстраненность: почему супруги «тихо увольняются» из брака
Угроза в косметичке: как привычные средства вызывают зависимость
Синдром заботливой матери: зачем женщина сделала своего сына «больным»
Астероидная угроза: как ученые спасают человечество от конца света

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео