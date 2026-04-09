Центробанк рассмотрит дальнейшее снижение ключевой ставки

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 23 0

Ближайшее заседание назначено на 24 апреля.

ЦБ может снизить ключевую ставку 24 апреля

Центральный банк России рассмотрит возможность дальнейшего понижения ключевой ставки на апрельском заседании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника председателя ЦБ Кирилла Тремасова.

«Я думаю, мы будем оценивать целесообразность дальнейшего понижения ставки». При этом он не исключил, что вопрос «имеет смысл взять на паузу», — заявил Тремасов, выступая на коммуникационной сессии в Новосибирске.

Ближайшее заседание запланировано на 24 апреля.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина 20 марта уже уведомляла, что дальнейшая траектория ключевой ставки будет определена в апреле. Она подчеркнула, что влияние на ставку — отдельный фактор, и он не может быть определяющим, поэтому в ЦБ учитывают изменения разных параметров, включая уточнение бюджетной политики.

Предыдущее изменение ключевой ставки произошло 20 марта — Центробанк РФ снизил ее с 15,5% до 15%.

Эльвира Набиуллина впоследствии отметила, что россияне очень переживают из-за роста цен и призвала не стимулировать экономику за счет карманов граждан.

Последние новости

11:26
Актера «Королевы ночи» Бурака Дениза задержали в Стамбуле по делу о наркотиках
11:20
«Не в Москве и не в Киеве»: Зеленский допустил проведение встречи с Путиным в США
11:15
Предупреждение или месть: зачем женщины публично разоблачают изменщиков
11:09
«Провальный Рютте»: Дмитриев заявил, что генсек НАТО не способен защитить альянс
11:03
«Америка должна уйти»: на острове Харк не готовы к перемирию с США любой ценой
10:56
Центробанк рассмотрит дальнейшее снижение ключевой ставки

Сейчас читают

Вступился за друга и умер: ночная резня мачете у клуба унесла жизнь 26-летнего парня
Угроза в косметичке: как привычные средства вызывают зависимость
Черный день для Земли: что будет с человечеством, если спутники отключатся
Чистый четверг: что нужно и нельзя делать 9 апреля, традиции и приметы

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео