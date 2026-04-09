Ужинает с геями* и молчит: чем занимается Джо Байден на пенсии

Бывший президент США Джо Байден был замечен на ужине с геями*

Бывший президент США Джо Байден и его супруга Джилл были замечены за ужином в известном заведении Санта-Моники. Об этом сообщает Page Six.

Компанию паре составили экс-посол США в Швейцарии Скотт Миллер вместе со своим мужем*, правозащитником Тимом Гиллом. Очевидцы отметили, что экс-президент вел себя сдержанно и большую часть времени молчал, в то время как основную беседу поддерживала его жена.

Тем не менее, Байден оживился во время подачи десерта и даже присоединился к поздравлениям в адрес гостей за соседним столиком, исполнив для них праздничную песню.

Такое редкое появление экс-главы государства в общественном месте привлекло внимание из-за новостей о его здоровье. В мае 2025 года у Байдена диагностировали четвертую стадию агрессивного рака простаты, который дал метастазы в костную ткань.

Несмотря на тяжелый недуг мужа, Джилл Байден ранее отмечала, что врачи дают оптимистичные прогнозы относительно продолжительности его жизни.

«Тот факт, что болезнь затронула кости, означает, что он будет жить с раком до конца своих дней», — заявила она, добавив, что супруг уже прошел курс радиационной терапии осенью прошлого года и хорошо на нее реагирует.

Визит в Калифорнию связан не только с отдыхом, но и с деловыми планами семьи. По данным источников, Байдены встречаются с донорами для развития своего благотворительного фонда и подготовки к созданию будущей президентской библиотеки.

Безопасность мероприятия обеспечивала Секретная служба, действовавшая внутри ресторана максимально незаметно, в то время как снаружи наблюдалось значительное скопление полиции.

До этой поездки бывшего президента видели на публике лишь в марте в Чикаго, где он выступал с прощальной речью на похоронах борца за гражданские права Джесси Джексона.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.