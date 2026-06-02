В Приморье начались российско-китайские учения сотрудников экстренных служб
Запланированы тренировки в госпитале и научно-практическая конференция.
Фото, видео: MAX/МЧС России
Есть такие профессии, где искусственный интеллект никогда полностью не заменит человека. Речь о тех, чье призвание — спасать жизни. Спасатели, полицейские, медики и пожарные из России и Китая встретились на масштабных учениях в Приморье. По легенде, на острове Русский столкнулись два туристических автобуса. Одна из машин опрокинулась, пассажиры оказались заблокированы в салоне.
К спасательной операции на трассе в рамках учений подключились все оперативные службы. Для эвакуации условных пострадавших задействовали санавиацию. Обстановка максимально приближена к реальной. В этом убедился корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.
Вертолет санавиации садится на проезжую часть. Сразу несколько человек в особо тяжелом состоянии.
— Что болит, что у тебя болит?
— У меня болит нога и шея.
— Что случилось?
— Что случилось? Авария была.
В первый день учений также прошли показательные выступления. Участники на манекенах продемонстрировали сердечно-легочную реанимацию, наложение шейных воротников и жгутов, иммобилизацию конечностей при травмах. Кроме того, китайские коллеги прочитали лекцию об особенностях обучения первой помощи в КНР.
На сегодня запланированы тренировки в госпитале, а также международная научно-практическая конференция.
