В Приморье начались российско-китайские учения сотрудников экстренных служб

Эфирная новость 40 0

Запланированы тренировки в госпитале и научно-практическая конференция.

Фото, видео: MAX/МЧС России; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Есть такие профессии, где искусственный интеллект никогда полностью не заменит человека. Речь о тех, чье призвание — спасать жизни. Спасатели, полицейские, медики и пожарные из России и Китая встретились на масштабных учениях в Приморье. По легенде, на острове Русский столкнулись два туристических автобуса. Одна из машин опрокинулась, пассажиры оказались заблокированы в салоне.

К спасательной операции на трассе в рамках учений подключились все оперативные службы. Для эвакуации условных пострадавших задействовали санавиацию. Обстановка максимально приближена к реальной. В этом убедился корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Вертолет санавиации садится на проезжую часть. Сразу несколько человек в особо тяжелом состоянии.

— Что болит, что у тебя болит?

— У меня болит нога и шея.

— Что случилось?

— Что случилось? Авария была.

В первый день учений также прошли показательные выступления. Участники на манекенах продемонстрировали сердечно-легочную реанимацию, наложение шейных воротников и жгутов, иммобилизацию конечностей при травмах. Кроме того, китайские коллеги прочитали лекцию об особенностях обучения первой помощи в КНР.

На сегодня запланированы тренировки в госпитале, а также международная научно-практическая конференция.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.55
0.53 86.25
3.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:31
«Открыли новую страницу преступлений»: Путин о теракте в Старобельске
13:24
Песков: СВО будет продолжаться, пока Украина отказывается от переговоров
13:17
Церемония прощания с писательницей Зоей Богуславской началась в Москве
13:16
Песков заявил о постоянных контактах РФ и США по закрытым каналам
13:09
Песков рассказал, при каком условии СВО может завершиться до конца суток
12:59
Сошел с ума? Один из руководителей Disney создал ИИ-бота и считает его своим сыном

Сейчас читают

Многовекторность, прагматизм и баланс: профессор Бегалинова об ориентирах Казахстана
До трагедии в школе: что в поведении ребенка родители обязаны заметить заранее
Тихий удар по сердцу: почему женщины переносят инфаркт иначе, чем мужчины
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео