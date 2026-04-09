«Запретить их нельзя»: юрист объяснил, можно ли уволить работника за татуировки

Лилия Килячкова
Трудоустройство и карьера не должны зависеть от наличия изображений на коже сотрудника.

Юрист Каминский: работодатель не может уволить сотрудника за татуировки

В России наличие татуировок не может стать законным основанием для расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал юрист Александр Хаминский.

По словам эксперта, любые решения руководства о приеме в штат или прекращении сотрудничества должны опираться исключительно на профессиональные качества человека и его возможность справляться с поставленными задачами, а не на особенности внешности.

При этом компании имеют право устанавливать определенные регламенты внешнего вида, если они прописаны в локальных нормативных актах или корпоративном кодексе. Хаминский пояснил, что такие ограничения могут быть оправданы спецификой работы с клиентами или поддержанием имиджа организации.

«Безусловно, татуировка на лице менеджера по общению с клиентами будет нарушать корпоративные требования. Однако, если татуировки скрыты одеждой или не влияют на выполнение рабочей функции, то запретить их нельзя», — подчеркнул специалист.

Юрист также добавил, что тату в современной деловой среде стали привычным явлением и под запрет попадают только в исключительных случаях, когда они напрямую мешают рабочему процессу.

Аналогичные нормы распространяются и на государственных служащих. Несмотря на отсутствие прямого законодательного запрета на рисунки на теле, этические кодексы различных ведомств могут содержать рекомендации скрывать их под формой или одеждой в рабочее время.

