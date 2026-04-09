Адвокаты P. Diddy намерены обжаловать его приговор

|
Сергей Добровинский
Сторона защиты считает назначенное наказание слишком суровым.

Фото: www.globallookpress.com/Imagespace

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Защита американского рэпера Шона Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy, обжалует его приговор в суде Второго апелляционного округа США. Об этом сообщил телеканал ABC News.

По словам адвокатов музыканта, вынесенное решение слишком сурово. При этом юристы указали, что в ходе процесса не было в полной мере учтено оправдание артиста присяжными по ряду инкриминируемых эпизодов.

Сторона защиты также собирается апеллировать к неверной трактовке случаев перевозки девушек для занятий проституцией — юристы попытаются доказать, что на своих вечеринках музыкант якобы просто занимался съемкой любительских порнографических материалов.

Ранее стало известно, что P. Diddy выйдет из тюрьмы досрочно. Это связано с его участием в программе реабилитации от наркотической и алкогольной зависимости с ноября 2025 года. По правилам федеральной тюремной системы США успешное прохождение реабилитационной программы позволяет сократить оставшийся срок заключения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
78.30
-0.45 91.56
0.53
