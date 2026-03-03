Стремится к позитивным изменениям: P. Diddy выйдет из тюрьмы досрочно

Mirror: P. Diddy выйдет из тюрьмы досрочно

Скандально известный рэпер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) выйдет на свободу раньше запланированного срока. Об этом сообщает Mirror.

Согласно данным Федерального бюро тюрем США, дата его освобождения перенесена с 4 июня 2028 года на 25 апреля 2028 года. Таким образом, срок заключения 56-летнего музыканта сократится примерно на полтора месяца.

Причина пересмотра даты

Решение о досрочном освобождении связано с участием P. Diddy в программе реабилитации от наркотической и алкогольной зависимости (RDAP), в которую он был принят в ноябре прошлого года. Успешное прохождение таких программ в федеральной тюремной системе США регулярно приводит к сокращению оставшегося срока заключения.

Представитель артиста подтвердил, что Комбс серьезно относится к процессу реабилитации.

«Мистер Комбс является активным участником программы и с самого начала серьезно воспринял процесс восстановления. Он полностью вовлечен в работу, сосредоточен на личностном росте и стремится к позитивным изменениям», — говорится в заявлении.

Непростой путь в заключении

Дата освобождения P. Diddy менялась уже не в первый раз. В ноябре 2025 года его срок был продлен с 8 мая 2028 года до 4 июня 2028 года после нарушений тюремных правил.

По данным СМИ, музыканта заподозрили в употреблении самодельного алкоголя, изготовленного из фанты, сахара и забродивших яблок, а также в участии в несанкционированном трехстороннем телефонном разговоре.

Представители Комбса эти обвинения категорически отвергли, настаивая, что обсуждение с адвокатами попадает под защиту адвокатской тайны.

«Слухи о том, что господин Комбс был пойман с алкоголем, совершенно ложны. Его единственная цель — стать лучшей версией себя и вернуться к семье», — подчеркивыается в заявлении на странице артиста.

Апелляция и возможное помилование

Параллельно с отбыванием наказания адвокаты Комбса продолжают бороться за пересмотр приговора. В декабре защита подала апелляцию с требованием либо полного освобождения, либо отмены обвинительного приговора, либо сокращения срока.

Защита утверждает, что обвинению не удалось доказать свою позицию. Назначенное наказание, по словам адвокатов, нарушает конституционные права музыканта. Прокуратура выступила против апелляции в феврале.

Комбс также обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой о президентском помиловании. Трамп подтвердил, что получил письмо от рэпера. Однако, по данным источников, глава Белого дома не передал письмо и указал, что в настоящее время не рассматривает запрос о помиловании.

Детали приговора

P. Diddy находится под стражей с сентября 2024 года. Первоначально он содержался в столичном следственном изоляторе Бруклина, а 30 октября был переведен в исправительное учреждение Форт Дикс в Нью-Джерси, где условия содержания менее суровые.

После восьминедельного судебного процесса в июле 2025 года присяжные признали его виновным по двум пунктам обвинения в организации перевозки людей для занятия проституцией. Но его оправдали по более серьезным статьям, включая рэкет и торговлю людьми в сексуальных целях.

В октябре 2025 года суд Нью-Йорка приговорил музыканта к 50 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тысяч долларов.

После освобождения из тюрьмы Комбсу предстоит провести еще пять лет под надзором.

