«Вокруг чего строится моя жизнь?» — как сейчас живет вдова Романа Попова

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 23 0

Юлия учится находить новые смыслы после смерти мужа.

Как живет вдова Романа Попова

Фото: legion-media/Persona Stars/053

Вдова Романа Попова учится находить новые смыслы после смерти мужа

Вдова Романа Попова Юлия впервые рассказала о том, как живет после смерти мужа. Соответствующее интервью публикует издание Voice.

«Мне помогла одна простая мысль: вокруг чего будет строиться моя жизнь теперь? <…> Теперь я выстраиваю жизнь вокруг этих интересов — того, что меня вдохновляет, оживляет, дает энергию», — отметила Юлия.

По ее словам, ей очень помогает психологическое образование. Глубокие профессиональные знания позволяют лучше справляться с горем. Также она старается уделять время любимым занятиям, дарить внимание детям и загружать себя бытовыми делами.

Женщина воспитывает троих детей: 15-летнего Федора, 13-летнюю Лизу и семилетнюю Марту. Юлия не считает себя вправе закрываться в собственных переживаниях и не хочет, чтобы сын и дочери видели ее страдания.

Вдова артиста отмечает, что каждый ребенок унаследовал от своего выдающегося отца те или иные таланты. Наиболее ярко это проявляется в Федоре — он даже внешне очень похож на актера. Кроме того, Юлия отметила его развитый музыкальный вкус.

Роман Попов умер в октябре 2025 года возрасте 40 лет из-за онкологического заболевания.

