«Искал легких денег»: мужчина украл яйцо Фаберже стоимостью 2,2 миллиона фунтов

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 39 0

Случайная добыча оказалась сокровищем мирового уровня.

Мужчина украл у женщины сумку с яйцом Фаберже

Daily Mirror: мужчина украл яйцо Фаберже стоимостью 2,2 миллиона фунтов

В Лондоне 29-летний Энцо Контичелло приговорен к тюремному заключению за кражу сумки, в которой находились яйцо и часы марки Фаберже общей стоимостью около 2,2 миллиона фунтов стерлингов. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошел в пабе в районе Сохо еще в ноябре 2024 года. Злоумышленник похитил аксессуар Givenchy у Рози Доусон, пока та находилась в зоне для курения. Как выяснилось в суде, Контичелло не подозревал о колоссальной ценности содержимого и искал «легких денег».

По версии защиты, мужчина, страдавший от наркотической зависимости, обменял сумку с драгоценностями на запрещенные вещества. Помимо уникальных изделий с изумрудами, внутри находились ноутбук, наушники и личные вещи женщины.

Судья Кейт Ливеси назначила преступнику наказание в виде двух лет и трех месяцев лишения свободы. Она подчеркнула, что кража нанесла огромный ущерб и вызвала невероятный стресс у пострадавшей. Прокурор Джулиан Уиншип отметил, что в мире существует всего семь подобных наборов Фаберже, в которые входят ювелирное яйцо, часы, виски и сигары.

Несмотря на то, что страховая компания выплатила работодателю Доусон более 100 тысяч фунтов, сами артефакты до сих пор не найдены. Полиция продолжает поиски зеленого яйца с золотой отделкой.

Контичелло был пойман спустя год после совершения преступления, когда его задержали за другие правонарушения и связали с делом в Сохо по попыткам использования украденных банковских карт.

Последние новости

22:22
Музей космонавтики показал уникальную ЭКГ Гагарина перед полетом в космос
22:11
Владимир Путин объявил пасхальное перемирие
22:08
Мантуров: Россия расширяет космическое сотрудничество
21:56
Матвиенко вручила госнаграды участникам СВО в Калининградской области
21:48
Путин поручил доработать систему возмещения ущерба жертвам мошенников
21:30
Брак как защита: семейные узы снижают вероятность развития рака

Сейчас читают

Астероид Апофис на подлете: «сотни Хиросим» и сближение, которое напугало мир
Долгожданное потепление: когда в Москву вернется весенняя жара
Ядовитая жажда внимания: женщина пыталась убить ребенка ради «драмы»
Астероидная угроза: как ученые спасают человечество от конца света

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео