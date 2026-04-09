ВСУ атаковали кладбище на юге Донецка во время похоронной процессии

Евгения Алешина
В панихиде принимало участие большое количество человек.

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Украинские боевики ударили по Южному кладбищу в Буденновском районе Донецка во время похоронной процессии, есть пострадавшие. Об этом сообщил корреспондент «Известий».

По информации ТАСС, боевики знали, куда бьют. В панихиде принимало участие большое количество человек, отмечает сотрудница кладбища по имени Елена.

«Да, во время панихиды, отпевания [произошла атака]. Очень много людей было, очень много прощалось. Видели [ВСУ], что идет служба, батюшка поет, кадило. Служба только началась, собрались, зажгли свечки. Конечно, было видно, что это отпевание», — сказала женщина.

ВСУ осуществили удар беспилотным летательным аппаратом. В результате атаки есть пострадавшие мирные жители — они получили легкие ранения.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что один человек погиб в результате атаки ВСУ в Белгородской области. В результате других атак БПЛА троих мужчин с осколочными ранениями и минно-взрывными травмами доставили в Шебекинскую центральную районную больницу бойцы самообороны. Четвертый пострадавший пришел в медучреждение самостоятельно. Двоих после оказания помощи направят в городскую больницу № 2 Белгорода, остальные продолжают обследование в ЦРБ.

+3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
78.30
-0.45 91.56
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:53
Адвокаты P. Diddy намерены обжаловать его приговор
17:46
«Вокруг чего строится моя жизнь?» — как сейчас живет вдова Романа Попова
17:30
Ядовитая жажда внимания: женщина пыталась убить ребенка ради «драмы»
17:21
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виктор Яковлев
17:11
Истинная красота не в волосах: жених Лерчек показал как она побрилась налысо
17:08
ВСУ атаковали кладбище на юге Донецка во время похоронной процессии

Сейчас читают

Популярный в России аналог Telegram пропал из App Store
В России могут ввести штрафы до 30 тысяч рублей для самокатчиков-нарушителей
Финал близко: главные загадки «Извне» и теории, которые все объясняют
Астероидная угроза: как ученые спасают человечество от конца света

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео