ВСУ атаковали кладбище на юге Донецка во время похоронной процессии

Украинские боевики ударили по Южному кладбищу в Буденновском районе Донецка во время похоронной процессии, есть пострадавшие. Об этом сообщил корреспондент «Известий».

По информации ТАСС, боевики знали, куда бьют. В панихиде принимало участие большое количество человек, отмечает сотрудница кладбища по имени Елена.

«Да, во время панихиды, отпевания [произошла атака]. Очень много людей было, очень много прощалось. Видели [ВСУ], что идет служба, батюшка поет, кадило. Служба только началась, собрались, зажгли свечки. Конечно, было видно, что это отпевание», — сказала женщина.

ВСУ осуществили удар беспилотным летательным аппаратом. В результате атаки есть пострадавшие мирные жители — они получили легкие ранения.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что один человек погиб в результате атаки ВСУ в Белгородской области. В результате других атак БПЛА троих мужчин с осколочными ранениями и минно-взрывными травмами доставили в Шебекинскую центральную районную больницу бойцы самообороны. Четвертый пострадавший пришел в медучреждение самостоятельно. Двоих после оказания помощи направят в городскую больницу № 2 Белгорода, остальные продолжают обследование в ЦРБ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.