Один человек погиб в результате атаки ВСУ в Белгородской области

Еще четверо мирных жителей получили ранения. Им понадобилась помощь медиков.
В Белгородской области в результате ударов украинских беспилотников погиб человек, еще четверо мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Нежеголь Шебекинского округа дрон нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — написал глава области в своем Telegram-канале.
В результате других атак БПЛА троих мужчин с осколочными ранениями и минно-взрывными травмами доставили в Шебекинскую центральную районную больницу бойцы самообороны. Четвертый пострадавший пришел в медучреждение самостоятельно. Двоих после оказания помощи направят в городскую больницу № 2 Белгорода, остальные продолжают обследование в ЦРБ.
Ранее Гладков сообщал, что в селе Борисовка Волоконовского округа беспилотник атаковал машину скорой помощи — пострадали трое сотрудников.
Всего за тот день ударам украинских дронов подверглись семь муниципалитетов области. В Белгороде осколками сбитого БПЛА повредило остекление коммерческого объекта, а в Белгородском округе — квартиру в многоэтажке, кровлю склада и два легковых автомобиля.
Ранее, 5 апреля, в результате атаки ВСУ в Белгородской области пострадали четыре человека.
- 8 апр
- Три человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Луганск
- 8 апр
- Силы ПВО за ночь сбили 73 украинских дрона над пятью регионами России
- 7 апр
- В результате атаки БПЛА на школу в Запорожской области пострадали 10 человек
- 7 апр
- Силы ПВО за ночь сбили 45 украинских дронов над девятью регионами России
- 6 апр
- В результате атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск пострадали 12 человек
- 6 апр
- Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских дронов над пятью регионами России
- 5 апр
- Многоквартирный дом пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ в Новороссийске
- 5 апр
- Силы ПВО сбили 77 дронов ВСУ над регионами России за шесть часов
- 5 апр
- В Белгородской области дрон ВСУ атаковал микроавтобус с рабочими
- 5 апр
- ТЭЦ и два нефтяных объекта повреждены после атаки дронов в Нижегородской области
