Один человек погиб в результате атаки ВСУ в Белгородской области

Элина Битюцкая
Еще четверо мирных жителей получили ранения. Им понадобилась помощь медиков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Атака беспилотников на регионы России

В Белгородской области в результате ударов украинских беспилотников погиб человек, еще четверо мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Нежеголь Шебекинского округа дрон нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — написал глава области в своем Telegram-канале.

В результате других атак БПЛА троих мужчин с осколочными ранениями и минно-взрывными травмами доставили в Шебекинскую центральную районную больницу бойцы самообороны. Четвертый пострадавший пришел в медучреждение самостоятельно. Двоих после оказания помощи направят в городскую больницу № 2 Белгорода, остальные продолжают обследование в ЦРБ.

Ранее Гладков сообщал, что в селе Борисовка Волоконовского округа беспилотник атаковал машину скорой помощи — пострадали трое сотрудников.

Всего за тот день ударам украинских дронов подверглись семь муниципалитетов области. В Белгороде осколками сбитого БПЛА повредило остекление коммерческого объекта, а в Белгородском округе — квартиру в многоэтажке, кровлю склада и два легковых автомобиля.

Ранее, 5 апреля, в результате атаки ВСУ в Белгородской области пострадали четыре человека.

+5° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
78.75
0.02 91.03
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака

