«Опухоль была большой»: женщина годами игнорировала врачей и стала инвалидом

Женщина столкнулась с запущенной формой рака из-за отказа от обследований

Британка Памела Александр столкнулась с запущенной формой рака шейки матки после многолетнего отказа от профилактических обследований. Об этом сообщает Daily Mirror.

Женщина, работающая ассистентом по поддержке детей с особыми потребностями, призналась, что первый скрининг в 22 года вызвал у нее паническую атаку и чувство неловкости, из-за чего она десятилетиями избегала обследований.

Даже когда в 35 лет у нее начались серьезные проблемы со здоровьем, включая сильные кровотечения, она не пошла к врачу. Ситуация стала критической в августе 2012 года, когда 43-летняя Памела потеряла сознание дома и была экстренно госпитализирована. Медики обнаружили у нее опухоль размером с теннисный мяч. Женщине диагностировали рак стадии 3B.

«Гинеколог, по сути, сказал, что они больше ничего не могут сделать. Опухоль была слишком большой. Она слишком глубоко вросла в мочевой пузырь, кишечник и лимфатические узлы. Это было абсолютно ужасно», — вспоминает Памела.

Несмотря на первоначальные прогнозы, женщина получила второй шанс. Ей пришлось пройти через тяжелейшую химиотерапию, лучевую терапию и брахитерапию. Последнюю процедуру она сравнила по уровню боли с родами.

В 2013 году наступила ремиссия, однако агрессивное лечение оставило тяжелые последствия. Памела стала инвалидом из-за хрупкости костей и необратимого повреждения нервов в конечностях. В настоящее время она активно поддерживает кампании по борьбе с раком, призывая всех проходить тесты, которые могут спасти жизнь.

