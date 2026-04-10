«Опухоль была большой»: женщина годами игнорировала врачей и стала инвалидом

44 0

Отказ от плановых осмотров едва не стоил ей жизни.

Жительница Шотландии столкнулась с запущенной формой рака

Британка Памела Александр столкнулась с запущенной формой рака шейки матки после многолетнего отказа от профилактических обследований. Об этом сообщает Daily Mirror.

Женщина, работающая ассистентом по поддержке детей с особыми потребностями, призналась, что первый скрининг в 22 года вызвал у нее паническую атаку и чувство неловкости, из-за чего она десятилетиями избегала обследований.

Даже когда в 35 лет у нее начались серьезные проблемы со здоровьем, включая сильные кровотечения, она не пошла к врачу. Ситуация стала критической в августе 2012 года, когда 43-летняя Памела потеряла сознание дома и была экстренно госпитализирована. Медики обнаружили у нее опухоль размером с теннисный мяч. Женщине диагностировали рак стадии 3B.

«Гинеколог, по сути, сказал, что они больше ничего не могут сделать. Опухоль была слишком большой. Она слишком глубоко вросла в мочевой пузырь, кишечник и лимфатические узлы. Это было абсолютно ужасно», — вспоминает Памела.

Несмотря на первоначальные прогнозы, женщина получила второй шанс. Ей пришлось пройти через тяжелейшую химиотерапию, лучевую терапию и брахитерапию. Последнюю процедуру она сравнила по уровню боли с родами.

В 2013 году наступила ремиссия, однако агрессивное лечение оставило тяжелые последствия. Памела стала инвалидом из-за хрупкости костей и необратимого повреждения нервов в конечностях. В настоящее время она активно поддерживает кампании по борьбе с раком, призывая всех проходить тесты, которые могут спасти жизнь.

Последние новости

9:05
Экс-солист «На-На» Соколов рассказал об отличии своего поколения от современной молодежи
8:55
ВСУ жестоко убили бунтующих мобилизованных в Харьковской области
8:47
«Они меня противного терпели»: Кирилл Зайцев рассказал о своей семье
8:41
В затопленные районы Дагестана направили 100 сотрудников МЧС
8:36
«Волос слишком седой»: Ворожцов о том, почему его не возьмут в кино про космос
8:30
Новый роман Галустяна и неожиданный поворот: что сделала бывшая жена актера

Сейчас читают

Метеоризм в космосе: астронавтам «Артемиды-2» запретили пускать газы
Брак как защита: семейные узы снижают вероятность развития рака
Астероид Апофис на подлете: «сотни Хиросим» и сближение, которое напугало мир
Астероидная угроза: как ученые спасают человечество от конца света

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео