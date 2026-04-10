Спасенный на пляже мужчина оказался подозреваемым в убийстве

Daily Mail: женщина спасла подозреваемого в двойном убийстве мужчину

В штате Флорида местная жительница бросилась в океан, чтобы помочь тонущему мужчине, который впоследствии оказался главным подозреваемым в двойном убийстве. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на пляже Веро-Бич, где женщина по имени Белинда во время утренней прогулки услышала крики о помощи. Заметив человека в воде, она без колебаний вошла в океан и помогла истощенному мужчине добраться до берега. Спасенным оказался 64-летний Джесси Скотт Эллис, которого полиция разыскивает за расстрел своей жены Стейси Мейсон и ее предполагаемого любовника Дэнни Ули.

Согласно материалам дела, Эллис выследил пару у местной библиотеки и выпустил по ним не менее 21 пули из винтовки. После совершения преступления он бросил оружие, доехал на своем пикапе до побережья и зашел в воду прямо в одежде.

Полиция Веро-Бич в ходе обыска автомобиля подозреваемого обнаружила его дневниковые записи, датированные началом марта, в которых он описывал свои страдания из-за измены супруги. Шеф полиции Дэвид Карри охарактеризовал произошедшее как тщательно спланированное «преступление на почве ревности».

На данный момент Джесси Скотт Эллис остается на свободе, ему предъявлены обвинения в преднамеренном убийстве первой степени, а правоохранительные органы предупреждают о его исключительной опасности.

