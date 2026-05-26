Путин: военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась

Глава государства отметил, что новые очаги нестабильности появились вблизи границ Содружества.
Путин обратился к спецслужбам стран СНГ из-за новых очагов нестабильности
Военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась. Об этом в своем послании к участникам 58-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран Содружества независимых государств (СНГ) заявил президент России Владимир Путин, сообщило РИА Новости.
«Сегодня военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась. Серьезный кризис охватил Ближний Восток. Новые очаги нестабильности появились в том числе вблизи наших границ», — подчеркнул Путин.
По словам российского лидера, в этой связи очень важно максимально использовать все имеющиеся возможности структур СНГ для защиты Содружества от потенциальных угроз. Речь, в том числе и об применении современных технологий.
В завершении Путин напомнил участникам заседания о важности обмена информацией и единых подходов к решению общих задач. Также президент отметил, что итоги встречи послужат дальнейшему обеспечению безопасности, а также стабильному развитию регионов.
Ранее Путин выступил за создание международной системы безопасности, в которой не будет места диктату и силовому давлению.
